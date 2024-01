Alejandro Soto desmiente vínculos con Patricia Benavides: "no he cometido ningún delito"

Alejandro Soto, titular del Congreso de la República, ha salido al frente de las acusaciones vertidas por el exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, quien insinuó que Soto habría negociado con la exfiscal para agendar la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El presidente del Congreso desmintió de manera contundente cualquier conexión con Benavides, actualmente bajo investigación por liderar presuntamente una organización criminal dentro del Ministerio Público.

En un comunicado oficial, Soto calificó como "falsas" las afirmaciones del exasesor y se desvinculó tanto de Patricia Benavides como de sus asesores, rechazando las alegaciones de negociaciones indebidas.

"Respecto a las informaciones difundidas por un medio de comunicación, rechazo de manera contundente cualquier vinculación con la exfiscal Patricia Benavides, así como con sus ex y actuales asesores", expresó el titular del Parlamento.

Asimismo, Soto destacó que la moción de orden del día N.º 7565, que propone una investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, fue añadida a la agenda del Pleno por decisión del Consejo Directivo. Subrayó que no es una facultad de la presidencia del Congreso agendar mociones de este tipo.

NO COMETIÓ UN DELITO

En su declaración, Alejandro Soto enfatizó que no ha cedido a "presiones de ningún tipo" y aseguró que no ha cometido ningún delito, reiterando que no tiene "nada que negociar".

"Como presidente del Congreso, he actuado garantizando que se respete el debido proceso y el derecho a la defensa de todo ciudadano, sin ceder a presiones de ningún tipo. No tengo nada que negociar pues no he cometido delito alguno", concluyó el comunicado.