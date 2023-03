“¡Ven solo hue...!”: Congresista Edwin Martínez protagoniza altercado con pobladores de Arequipa

El congresista de la República, Edwin Martínez (Acción Popular), perdió los papeles en su visita la provincia de Caylloma, región Arequipa, a donde llegó en su sema de representación para realizar actividades con los pobladores del del distrito de Majes. En donde, durante una acalorada discusión insultó a uno de ellos.

Todo empezó cando llegó a los exteriores Gran Comedor Las Delicias, donde varios de los pobladores lo esperaban, pero no con buenas intenciones, si no para encararlo por las malas acciones que viene realizando el Congreso.

“Están a costumbrados a vivir del pueblo. No te voy a tener miedo... como hombre he salido a marchar en defensa de la democracia, más de 50 muertos y no te importa. Vividor, tragas con la plata del estado. Ratero y delincuente, nos ‘terruqueas’ igual que los fujimoristas”, se escuchaba decir a un hombre mediante un megáfono.

Esta situación llevó al legislador a perder el control quien no dudó en responder al pequeño grupo que le recriminaba respondiendo: “Quién chu... te crees tú. ¡Ven solo huevón, ven!”. También se le escucha decir a Edwin Martínez otras frases como “mentar la madre”.

LES DIJO "OCIOSOS"

El último miércoles, durante su semana se representación, el congresista Edwin Martínez se refirió a una de las marchas que convocó Sindicato de Construcción Civil de Arequipa, al quienes calificó de "ociosos" a las personas que salen a protestar.

"Que vayan a trabajar, que no sean ociosos. ¿Con qué alimentan a sus familias? Con lo que le pagan la mina ilegal, con lo que les paga los narcoterroristas, con eso alimentan a sus familias, las cosas claras", señaló.