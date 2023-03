Presidente del Congreso sobre José Balcázar: "Comisión de Ética de oficio va a tomar acción"

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Williams, anunció que la Comisión de Ética actuará de oficio sobre el caso del congresista José Balcázar, de Perú Bicentenario, quien es acusado de beber alcohol durante un viaje a Lambayeque por semana de representación

En entrevista para RPP Noticias, el titular del Legislativo confesó que aún no ha visto la grabación donde se habría captado al parlamentario de izquierda ingiriendo alcohol, sin embargo, señaló que Balcázar tendrá que dar sus descargos.

“No lo he visto. No podría darle información porque no lo he visto, pero seguramente va a tener que hacer algún descargo y con certeza la Comisión de Ética de oficio va a tomar acción”, manifestó.

Sobre la presunta falta

El parlamentario José María Balcázar habría sido captado por un medio local bebiendo alcohol en una calle del distrito de Íllimo, en Lambayeque, lugar al cual viajó para cumplir con sus actividades por la semana de representación.

En la grabación se aprecia al congresista de izquierda junto a un hombre que tenía un vaso con cerveza y junto a ellos una botella de dicho licor y otro vaso vacío. Al ser consultado por un reportero, Balcázar indicó que lo que él estaba bebiendo era gaseosa.