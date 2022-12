Aprueban el adelanto de elecciones para abril del 2024: ¿Cuáles son las reformas que priorizará el Congreso?

Con 93 votos a favor, 30 en contra y uno en abstención, el pleno del Congreso aprobó el dictamen para adelantar las elecciones generales para abril de 2024. La reforma constitucional, que tiene como fin que la presidenta Dina Boluarte y el actual Parlamento concluyan su mandato en julio de ese año, debe ser ratificada en una segunda votación.

Cabe señalar que la próxima legislatura debería comenzar el 15 de marzo, si la Mesa Directiva, que preside José Williams Zapata (Avanza País), no adelanta la fecha.

Si es que finalmente los nuevos comicios se desarrollan en abril del 2024, un sector del Parlamento adelanta cuáles son las reformas políticas y electorales que se tendrían que aprobar.

Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) consideró que se debe apuntar a realizar cambios que “procuren un mayor equilibrio” entre el Ejecutivo y el Legislativo para evitar “la confrontación” entre estos dos poderes, situación que se ha repetido a lo largo de los últimos seis años.

Agregó que también se debe definir el concepto de “vacancia por incapacidad moral permanente” y aprobar la eliminación del voto de confianza cada vez que se nombra un nuevo Gabinete Ministerial.

“Esto es un factor desestabilizador, esa figura se incorporó en la Constitución de 1993″, manifestó a El Comercio. Además, señaló que un país con 34 millones de ciudadanos no puede seguir siendo representando por solo 130 parlamentarios.

El congresista de APP dijo que, si las elecciones generales se llegan a realizar en abril de 2024, las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se deben desarrollar y no ser suspendidas como en los comicios de 2021. También dijo que desde el 2024 no debe regir el voto preferencial.

CAMBIO DEL ARTÍCULO 117

En tanto, Karol Paredes (Acción Popular) refirió que, además, de buscar el retorno del Senado y de la reelección parlamentaria, regional y municipal, el Congreso también tiene que modificar el artículo 117 de la Constitución para que el presidente de la República en funciones pueda ser investigado y procesado por actos de corrupción.

Paredes también opinó a favor de que se realicen las PASO y se aplique la eliminación del voto preferencial, si los comicios terminan siendo en un año y cuatro meses.

“Yo creo que aquellos partidos que no cumplan la primera valla [del 1% en las PASO] deben desaparecer, no podemos tener un montón de agrupaciones, ahorita tenemos 12 [y 15 han pedido su inscripción], no se puede dividir al país nuevamente”, remarcó a El Comercio.

Por su lado, el portavoz de Somos Perú, José Jeri, señaló que, si las elecciones generales se realizan en el 2024, se tienen que hacer “reformas urgentes” en el Parlamento, entre ellas que la segunda vuelta electoral ya no sea entre dos candidatos, sino tres o cuatro, teniendo en cuenta que en los comicios podrían llegar a participar hasta 27 partidos.

Al igual que Paredes, se mostró a favor de modificar el artículo 117 de la Carta Magna para permitir que un jefe de Estado en funciones pueda ser objeto de indagación y procesamiento por actos de corrupción y otros delitos graves.

Alejandro Cavero (Avanza País) aclaró que el voto que su bancada dio a favor del adelanto de elecciones generales para el 2024 “no es un cheque en blanco”. “Tenemos que hacer una serie de reformas que son sustantivas para ratificar en una segunda votación la voluntad de ir a un proceso que sea distinto y mejor”, subrayó.

Cavero señaló que su agrupación ha planteado que la Comisión de Constitución se declare en sesión permanente para abordar un paquete de reformas. Entre estas, agregó, deben estar la bicameralidad, el voto voluntario, la eliminación del voto de investidura y la reforma del artículo 117 de la Constitución para que el presidente de la República en funciones pueda ser investigado por delitos graves, como corrupción, lavado de activos y organización criminal, entre otros.

EL CONDICIONAMIENTO DE UN SECTOR

La portavoz alterna de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, indicó que el texto aprobado por el pleno del Congreso “no responde a la expectativa de la población que está movilizada”, porque esta exigía que el adelanto a elecciones sea “próximo” y no en un año y cuatro meses.

Luque dijo que el voto de su bancada para ratificar el adelanto de elecciones para abril de 2024 está condicionado “a un conjunto de acuerdos políticos, que tienen que ver con la asamblea constituyente, la restitución de las reformas políticas como las PASO y la eliminación del voto preferencial, y el abrir la cancha para nuevos partidos, entre otros”.

La congresista adelantó que ella no piensa respaldar la bicameralidad ni la reelección parlamentaria. Añadió que no cree que un Congreso “desprestigiado” pueda realizar grandes “reformas”.

Edgar Tello (Bloque Magisterial) indicó que si bien una parte de su bancada votó a favor de los comicios en un año y cuatro meses, esta no ha renunciado a una de las banderas de las protestas, que es la instalación de una asamblea constituyente.

Señaló que parte de su agrupación mantendrá su respaldo a las elecciones en 2024 “siempre y cuando se considere” someter a referéndum la instalación de la asamblea constituyente. “La población tiene que ser parte de la solución de la crisis”, acotó.

