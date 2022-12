Congresista Luis Aragón: “no hay votos necesarios para la moción de vacancia contra el presidente”

El parlamentario de Acción Popular, Luis Aragón, señalo que la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo no cuenta con el número de votos necesarios para que se apruebe, además dijo respaldar la iniciativa del congresista Edward Málaga, la cual fue admitida ayer jueves 1 de diciembre.

“En este momento creo que no hay los votos para la vacancia, podría cambiar, pero me parece que no. Yo sí voy a votar a favor de la vacancia. Tengo un elemento de juicio formado en base a la moción de vacancia que ha sido presentado por el colega Málaga”, dijo Aragón en declaraciones para un medio local.

Asimismo, el congresista acciopopulista señaló que la tercera moción de vacancia se extenderá hasta el lunes 12 de diciembre debido al número de congresistas que expresarán sus diferentes posturas.

DEBATE DE LA VACANCIA

Por 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, el pleno del Congreso admitió ayer jueves 1 de diciembre, la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, el cual se debatirá y se votará el próximo 7 de diciembre. Para su aprobación que define la destitución del mandatario Pedro Castillo, se requiere 87 votos.