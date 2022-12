Carlos Anderson: “Jamás daría el voto de confianza al actual gabinete”

El parlamentario Carlos Anderson, se refirió al voto de confianza del actual gabinete que lidera la premier Betssy Chávez, señalando que no daría su voto a favor, debido a los cuestionamientos en su contra, además de ser una persona bastante confrontacional. “Jamás le daría el voto de confianza al gabinete de Betssy Chávez, no lo merece”, expresó el legislador.

En otro momento, en declaraciones para un periódico local, dijo que la semana de representación debió suspenderse por la coyuntura política que se vive en nuestro país, sin embargo, señalo que los voceros han determinado que “hay sensibilidades regionales que también hay que tomar en cuenta”.

Anderson, también explicó que no firmó la moción de vacancia porque no le parecía necesario, ya que solo se necesitaban 26 firmas. “Por supuesto que sí votaré por la vacancia, claro que sí, sería un loco que proponga la vacancia y después no vote, por favor”, expresó el congresista.

MOCIÓN DE VACANCIA

El Congreso de la República dio cuenta durante la sesión en el Pleno la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, el cual se votará en la siguiente sesión del pleno, que sería el próximo jueves 1 de diciembre, luego del debate y sustentación.