Roberto Chiabra: "Se debe aprobar la cuestión de confianza pero desaprobar el proyecto de ley"

El congresista de la República, Roberto Chiabra, se pronunció tras la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien planteó una cuestión de confianza ante el Pleno, a fin de derogar la ley 31399 que protege la Constitución para limitar el referéndum.

En declaraciones para Canal N, el parlamentario alegó que Poder Legislativo debe aprobar el mecanismo planteado por Torres Vásquez, sin embargo, no debe aprobar el proyecto de ley que viene acompañado de dicha cuestión.

"Se supone que la Mesa Directiva debe tomar una decisión [...] yo considero que se debe aprobar la cuestión de confianza, pero desaprobar el proyecto de ley, sino, iríamos en contra de lo que hemos aprobado nosotros y el TC ya estableció que es constitucional", detalló.

Cuestiona a premier

Asimismo, Chiabra León cuestionó las declaraciones del titular de la PCM, quien descartó que el Ejecutivo busque el cierre del Congreso, sin embargo, advirtió que "3 o 4 cuestiones de confianza en simultáneo".

"No me ha gustado ese mensajito que dice "no vengo a cerrar el Congreso pero puedo presentar 3, 4 o 5 cuestiones de confianza de forma simultánea en el mismo día", ¿Cuál es el mensaje? vamos, los peruanos necesitamos vivir en paz, en tranquilidad. Lo que ellos tienen que hacer es dedicarse a trabajar y el presidente, de forma voluntaria, debe ir ante la fiscal de la Nación a declarar", sostuvo.