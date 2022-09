Congreso: proyecto de Susel Paredes sobre adelanto de elecciones fue rechazado por algunos parlamentarios

Congresistas de diferentes bancadas, tanto oficialistas como de oposición, se mostraron en desacuerdo con un posible adelanto de elecciones. Tras la sustentación del proyecto de ley presentado por la parlamentaria de Integridad y Desarrollo, Susel Paredes, que propone recortar el mandato presidencial y legislativo, se inició el debate y la iniciativa fue recibida desfavorablemente.

La legisladora de Renovación Popular, Gladys Echaíz, negó incluso la existencia de una crisis política. " No sé dónde se hacen esas encuestas (...) Existen congresistas que hablan de la crisis, crisis, crisis. No sé de qué crisis hablan (...) Que tenemos problemas, sí. Pero, ¿crisis política? No lo sé", dijo durante su intervención.

Asimismo, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, señaló que no era potestad del Legislativo adelantar elecciones. "No es potestad del Congreso adelantar elecciones. De plano ya estamos ante un atentado directo contra la Constitución. Lo que el Congreso puede hacer si así lo dispone a través de una reforma constitucional es el recortamiento del mandato presidencial", aseveró.

En esa misma línea, Alejandro Cavero - Avanza País admitió estar dispuesto "solo a la vacancia del presidente", mientras que Heidy Juarez calificó la iniciativa de "populista". Por su parte, Adriana Tudela (Avanza País) cuestionó la importancia de un referéndum y argumentó que agudizaría el problema.

OFICIALISMO EN CONTRA DE ADELANTO DE ELECCIONES

El parlamentario del Bloque Magisterial, Alex Paredes, criticó la iniciativa. Asimismo, Jaime Quito, de Perú Libre, mencionó que la solución no iba por ese camino y que nada se lograría en esa línea. Tampoco estuvo de acuerdo el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, quien aseveró que el problema real pasa por una crisis estructural. Por su lado, Víctor Cutipa dijo que “No veo una crisis política en la actualidad”.