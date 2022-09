Freddy Díaz: trabajadora que lo acusó de violación sexual desmiente al congresista

Actualmente el congresista Freddy Díaz se encuentra suspendido 120 días del Congreso, sin embargo, tras sus declaraciones a la prensa, la trabajadora que lo acusó de ultraje sexual salió a desmentir sus declaraciones.

“Para empezar, yo nunca he tenido absolutamente nada con ese sujeto [Freddy Díaz]. Puedo poner las manos al fuego, mostrar todo lo que tenga que mostrar para que se corrobore mi historia, mi verdad […]. Y, ojo, él está mintiendo, está mintiendo ante un juzgado, y eso es delito”, dijo a Epicentro TV.

“QUIERO VERLO PRESO”

La mujer decidió revelar nuevamente su verdad ante la prensa, pese a que recordar ese momento le afecte ya que solo quiere “verlo preso”, manifestó a Epicentro TV.

Añadió que fue Díaz quien acudió a beber con ella a la oficina, tras haber estado bebiendo vino con sus colegas Idelso García y Eduardo Salhuana en el despacho de este último, informó a La República. La trabajadora se encontraba elaborando un informe anual de trabajo en ese momento cuando el congresista le insistió beber con él.

Dijo sentirse presionada ante la insistencia del legislador, más aún por su condición de poder, por lo que, finalmente, aceptó su propuesta. Luego que terminaran la primera botella de licor, la mujer pensó en irse, pero Díaz le insistió en seguir y trajo una botella de whisky.

La trabajadora indicó que lo que no contó en cámara de Gesell fue que, en un momento, el congresista le echó seguro a la puerta de su despacho con la justificación de que sostendrían una conversación privada. Tras beber un poco de whisky, la mujer perdió el conocimiento, manifestó a Epicentro TV.

Dijo que despertó al promediar las 4 de la mañana con indicios de que pudo haber sido ultrajada. Luego de pasar una hora sin salir de la oficina, finalmente a las 5:15 a.m. logró abrir la puerta del despacho y encontró a su compañero “Arturo”, que fue el trabajador que grabó horas antes al congresista saliendo del despacho.

Finalmente, dijo que así la justicia no le de la razón, hará todo lo posible para comprobar su verdad. “Así la justicia no salga a mi favor, igual, yo ya estoy haciendo todo, todo lo posible para que se logre, para mitigar este dolor porque de verdad es horrible (llora). Dices ‘¿cómo es posible?’ La forma cómo me atacó sexualmente para mí es humillante, muy humillante, porque nadie que te respeta, nadie que dice al menos tener una relación esporádica contigo te deja tirada como basura, así”, indicó.

Con información de RPP.