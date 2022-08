Congresistas anuncian presentación de tercera moción de vacancia presidencial

Desde la ciudad de Trujillo, los congresistas Edward Málaga (no agrupado), Diego Bazán (Avanza País) y Karol Paredes (Acción Popular) anunciaron la presentación de una tercera moción de vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo.

"Aquí tengo un borrador de la moción de vacancia que estamos trabajando varios colegas. La idea no es que se lo crean o que no les guste el presidente. La idea es que la lean pronto y nos digan que han leído la moción y que están de acuerdo o que las razones no son correctas”.

Asimismo, en su discurso instaron a los congresistas, de llegarse aprobarse la moción, voten con convicción. “Pero no voten con el hígado ni con el corazón. Decidan siempre con la razón. Podemos estar de acuerdo o no y la democracia dice que ganará la mayoría", dijo el parlamentario Málaga”.

INTENTOS DE VACANCIA

En diciembre de 2021, la entonces tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, sustentó la primera moción de vacancia en contra de Pedro Castillo. No obstante, la iniciativa solo obtuvo el respaldo de 46 parlamentarios frente a 76 votos que terminaron por negar esta posibilidad.

El pasado 8 de marzo de 2022, las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País presentaron una nueva moción de vacancia contra Castillo. Esta vez, la iniciativa fue admitida a debate con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención.