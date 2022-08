Tras renuncia a Somos Perú, Kira Alcarraz cuestiona a presidenta Patricia Li

La legisladora Kira Alcarraz renunció a Somos Perú y explicó sus razones para la dimisión al partido político durante una entrevista hecha por RPP.

"Patricia Li es la presidenta del partido, ahí nosotros somos cinco congresistas y tenemos que decidir qué se hace y qué no se hace. Ella puede ser la presidenta del partido, pero no de la bancada. La bancada somos nosotros los congresistas, pero lamentablemente ella tomaba muchas decisiones en la bancada. Algunos la aceptaban, otros no. A mí no me gustaba", aseguró la parlamentaria que ahora integra la bancada de Integridad y Desarrollo.

ESDRAS MEDINA

Criticó también que la presidenta del partido incluyó a Esdras Medina con el único objetivo de aumentar el número de congresistas de la bancada, pero sin tener en cuenta los valores del partido. “¿Cómo vas a meter a alguien por meter? Metes a cualquiera por meter más congresistas, más comisiones, ¿no se da cuenta a quién está metiendo?", manifestó Alcarraz.

AGRESIONES EN EL CONGRESO

Por otro lado, la legisladora se pronunció sobre los enfrentamientos en el pleno del congreso. Respecto a la disputa entre Maricarmen Alva e Isabel Cortez, Alcarraz indicó que no solo había una culpable, pues ambas eran responsables.

"La que empieza y la que responde. Así de simple. No digo que porque si le dicen 'Chavelita' es inocente y Maricarmen porque tiene un carácter fuerte es culpable, no. Una buscó y la otra respondió. Así de simple y recuerde que para cualquier acción hay una reacción. O sea, una buscó y para mí las dos son culpables", dijo.

Manifestó que habló con Isabel Cortez sobre la discusión. "Le pregunté a una y le dije sale en el video que tú le estás lidiando: 'No, pero...', me dijo. ¿Qué hacías tú ahí?, tú le has estado lidiando, no digas que no porque ahí está el video, "no, sí, yo le dije...', respondió. ¿Ah para qué provocas?, le dije. No digo que este bien, pero para qué estás buscando algo que no te concierne, mantente en tu posición, evítalo", opinó la parlamentaria.

Con información de RPP.