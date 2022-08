Isabel Cortez revela lo que le dijo María del Carmen Alva cuando la jaloneó en el Congreso

La parlamentaria de Juntos Por el Perú dio más detalles de la agresión que sufrió por parte de la congresista María del Carmen Alva, quien la jaloneó durante un fuerte intercambio de palabras en el hemiciclo del Poder Legislativo.

"Hubo una intervención de una congresista (Norma Yarrow) que Los Niños se venden por un plato de lentejas, él (Wilson Soto) se sintió un poco deprimido, yo percibí eso, por eso me acerqué junto con otras bancadas a solidarizarnos. María del Carmen me dijo que me fuera de allí, que me retirara y que no me metiera en su bancada", detalló la legisladora de izquierda.

EN DESARROLLO