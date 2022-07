Congreso: Gladys Echaíz renunció a la bancada de Alianza para el Progreso

La congresista Gladys Echaíz presentó este viernes 15 de julio su carta de renuncia a la bancada de Alianza para el Progreso – APP. La legisladora indicó que su decisión se debe a “razones de conciencia”, además agradeció a todos los integrantes de dicha agrupación parlamentaria y al líder del partido político César Acuña.

“Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez comunicarle que por razones de conciencia he tomado la decisión de renunciar al grupo parlamentario Alianza para el Progreso, agradeciendo a todos sus integrantes y en especial al líder de su partido por la deferencia que tuvo al invitarme a participar en su lista parlamentaria como independiente”, se lee en el documento que presentó la congresista Echaíz a Oficialía Mayor.

Días atrás Echaíz no había descartado que vaya a presentar su renuncia a la bancada por la que fue electa y dijo que le parece saludable que el liderazgo de la Mesa Directiva cambie periódicamente. Además, indicó que ella solo es una invitada y que desconoce las decisiones internas que se toman en el partido.

¿DISCREPANCIAS EN SU CONTRA?

La exfiscal de la Nación no era bien vista a la interna de APP debido a que no era militante y no respondía a los acuerdos de bancada, al igual que Roberto Chiabra. Además, cuando se habló de una eventual candidatura de Echaíz a la Mesa Directiva solo era respaldada por el bloque de la oposición, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, mas no por la bancada de APP.