Congresista Martínez pide ante el Pleno no ampliar legislatura: “Ya nos quedamos sin vacaciones”

Durante su intervención en el Pleno del Congreso de la República, el parlamentario de la bancada Acción Popular, Edwin Martínez, manifestó su oposición a la ampliación de legislatura ordinaria "por la familia, productividad y eficiencia".

Para el acciopopulista, ampliar este tiempo es quedarse sin vacacione, además deslizó que habrían otros intereses para extender este plazo.

“Por la familia, considero que no debemos ampliar esta legislatura, porque también somos padres, somos hijos, somos hermanos, ya nos quedamos sin vacaciones en diciembre y no considero justo que vuelvan ampliar la legislatura, yo no sé, bajo qué intereses”, refrendó Edwin Martinez.

Recordemos que el período de María del Carmen Alva a cargo del Congreso de la república debía culminar el 15 de junio, sin embargo la presidenta del Parlamento emitió un decreto en que amplía su estancia a cargo de la Mesa directiva hasta el 8 de julio.