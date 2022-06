César Hinostroza: Congreso aprobó acusación constitucional contra exjuez y dos exconsejeros del CNM

Con 79 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra César Hinostroza. El ex juez supremo es investigado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado.

El informe no obtuvo votos en contra, pero sí siete abstenciones. En julio del 2020, la ex fiscal Zoraida Ávalos, formuló la denuncia contra el exmagistrado, la cual incluye al ex fiscal supremo, Tomás Gálvez; y los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites.

Los abogados de todos los denunciados rechazaron los cargos. Hinostroza Pariachi aseguró que era víctima del anti fujimorismo, además acusó directamente al expresidente Martín Vizcarra de haberse prestado al sector político que quería descabezar el Ministerio Público y debilitar el Poder Judicial durante su mandato.

'LOS CUELLOS BLANCOS DEL PUERTO'

El pleno del Congreso votó por separado las conclusiones del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendó acusar a cada uno de los ex magistrados, involucrados en el caso conocido como 'Los cuellos blancos del puerto'.

CONFIRMAN AMPLIACIÓN DE EXTRADICIÓN

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios informó en marzo pasado que la justicia española confirmó la procedencia en vía judicial, de la ampliación de extradición al exjuez, para ser procesado por la Corte Superior de Justicia de Tumbes.

En una Resolución emitida por la Primera Sección Penal de Sala Penal de la Audiencia Nacional de España se desestimó el Recurso de Súplica interpuesto por César Hinostroza, por los hechos descritos en el requerimiento de ampliación de extradición.