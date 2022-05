Caso Sarratea: Comisión de Fiscalización solicitará ampliar por 30 días la investigación

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República anunció que este martes 10 de mayo presentará el informe preliminar sobre el caso de las visitas extraoficiales que recibió el presidente de la República, Pedro Castillo, en la casa ubicada del pasaje Sarratea, en Breña. Asimismo, anunció que solicitará ampliar el plazo de las investigaciones.

La reunión está programada para las 11:00 a.m., allí, el grupo de trabajo presidido por el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) dará detalles de la investigación de los “presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia” en la gestión del cargo del presidente Castillo y del exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco.

Además, informará sobre posibles hechos ilícitos en los que podrían haber incurrido ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios en el marco de las reuniones que hubo en la vivienda de Breña.

Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización también se solicitará ampliar la investigación por un plazo de 30 días.

RELATO DEL PREMIER

El pasado miércoles 4 de mayo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, asistió a la citación de la comisión y reveló que se había reunido con Bruno Pacheco de manera extraoficial en San Borja.

El premier contó que el exsecretario general de Palacio de Gobierno le explicó de dónde provenían los 20 mil dólares encontrados por la Fiscalía en el baño de su despacho en Palacio de Gobierno.

“Me reuní con Bruno Pacheco en una calle de San Borja, en ese momento él entra al carro y le digo: ‘qué pasó con los 20 mil dólares’, me dice que ese dinero lo ha sacado del banco y que tiene el recibo bancario”, indicó el premier.

“Me dice que el dinero se lo dio a su abogado, dice que el dinero estaba en su armario del baño. Me dijo que no tenía trabajo y yo le die que no podía trabajar en el Estado luego de lo que había sucedido [...] El presidente no supo de la reunión”, detalló.