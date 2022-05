Premier sobre testimonio de Karelim López: "Me reuní con Bruno Pachecho en una calle de San Borja"

El jefe del Gabinete, Aníbal Torres, se presentó hoy ante la Comisión de Fiscalización para brindar sus descargos tras las acusaciones de la empresaria Karelim López. También fueron citados el sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, y el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, quienes se encuentran prófugos de la justicia.

La lobbista acusó a Torres -cuando era ministro de Justicia-, de generar una "intimidación" en Pacheco para que guardara silencio sobre los presuntos actos irregulares en el gobierno. No obstante, el premier apuntó que Karelim ha dado hasta siete versiones de la reunión que sostuvo con el ex secretario presidencial, lo cual calificó de "falso".

"Me reuní con el señor Bruno Pacheco cuando me conducía de San Isidro a Surquillo en una calle de San Borja. (Pacheco) subió al vehículo y le pregunto '¿qué cosa pasó?' porque ya se sabía lo de los 20 mil dólares. Me dice: 'doctor, no es cierto lo que están manifestando, esos 20 mil dólares yo los he retirado del banco, tengo el voucher'. Le dije si había presentado ese vocuher a la Fiscalía y me dijo que sí, entonces le dije: 'si ya ese dinero está bancarizado qué problema hay'", contó.

El jefe del Gabinete aseguró que Pacheco detalló que el dinero lo colocó en el baño porque ahí estaba el armario, y además le indicó que estaba peleado con su cónyuge. Finalmente, el ex secretario presidencial le comentó que estaba sin trabajo, pero -según Torres- se adelantó a decirle que por el momento no puede trabajar en el Estado.