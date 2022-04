Ministro de Salud asistirá al Congreso este martes y afirma que no le teme a la censura

Luego de supervisar una actividad de vacunación, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Jorge López Peña, confirmó que acudirá a la citación hecha por la Comisión de Salud del Congreso, pues según dijo, no le teme a la censura por parte del Parlamento Nacional. Aseveró que trabajará con los gremios médicos.

“Voy a ir al Congreso, me gustaría decirle a la población en general que mi persona está en un trabajo en conjunto con trosas las autoridades, mañana y el martes vamos a trabajar en conjunto con los gremios médicos para ver las problémicas del sector salud”, dijo en declaraciones a la prensa.

“[¿Le tiene miedo a una censura del Congreso?] No, no le temo, voy a presentarme en el Congreso”, refirió. La convocatoria es para este martes 12 a las 11 a.m. El oficio firmado por el presidente del grupo, Hitler Saavedra, señala que el ministro deberá exponer la situación de su sector y del Sistema Nacional de Salud.

López Peña, quien reemplazó recientemente a Hernán Condori en el puesto de ministro de Salud, deberá exponer los lineamientos de política, políticas públicas sectoriales y medidas de su gestión, así como las acciones para fortalecer el primer nivel de atención.

También tendrá que explicar qué medidas va a tomar para restablecer el diálogo y la confianza con la profesión médica y los servidores del sector y en qué estado se encuentra el proceso administrativo sancionador que le inició EsSalud.