Norma Yarrow presenta proyecto para que el presidente pueda ser investigado durante mandato

La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, presentó una iniciativa legislativa para que el presidente de turno sea investigado durante su mandato, reservando solo la acusación hasta la culminación de su periodo.

El mencionado proyecto ley desarrolla el artículo 117 de la Constitución, que precisa que el presidente de la República puede ser objeto de investigación durante su mandato.

“Hoy en día, esta situación ha cambiado totalmente, la nueva normativa penal permite que se investigue preliminar y preparatoriamente a la máxima autoridad de la nación, reservando la acusación para ser presentada al fin de su mandato", reza el documento.

“La inmunidad presidencial es un privilegio que debe ser interpretado en forma restrictiva y no amplia, ello en el marco de una interpretación unitaria de la Constitución, respetando el principio derecho de igualdad ante la ley de todos los peruanos, prescrito en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú”, agrega.

La parlamentaria Yarrow agrega que su propuesta permitirá la toma de testimonios, la recopilación de pruebas documentales y “todo tipo de elemento que coadyuve al esclarecimiento de una posible vulneración del bien jurídico protegido”, evitando una posible obstrucción a la justicia.

PIDE A PREMIER RENDIR CUENTAS

Por otro lado, la también legisladora que apoyo a Rafael López Aliaga consideró que es necesario que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez se presente ante el Congreso, junto a su Gabinete Ministerial para explicar una serie de cuestionamiento que se vienen formulando a su gestión.

Además, criticó que hasta el momento no se ha entregado la lista de visitantes que fueron a la casa del jirón Sarratea en Breña, lugar donde el presidente Pedro Castillo habría mantenido reuniones con empresarios.

"QUE LA FISCAL DE LA NACIÓN REGRESE DE VACACIONES"

La congresista de Avanza País, se dirigió a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos para pedirle que ponga fin a sus vacaciones y decida investigar como corresponde al ex secretario del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

“Le estamos pidiendo a Zoraida Ávalos que regrese de sus vacaciones porque el país no está para tomarse esas licencias. Aquí no se trata de Pedro Castillo, se trata de una Nación. Bruno Pacheco, se ha burlado de cualquier comisión, es un irreverente. Me vuelvo a preguntar: dónde está la fiscal de la Nación, debe estar en Máncora, de vacaciones", refrendó.