Congreso debate admisión de moción de vacancia contra presidente Pedro Castillo

El pleno del Congreso debate esta tarde el segundo punto de la agenda del día que se tenía previsto para hoy: la admisión de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, fue quien tomó la primera palabra para sustentar su solicitud y cuestionó durante su discurso a algunos parlamentarios y bancadas por su supuesto cambio de voto.

"El presidente es el primer llamado a dar el ejemplo desde sus actos y su conducta. La incapacidad moral permanente no es incapacidad mental. El presidente se ha convertido en el verdugo de los peruanos, especialmente, de los más pobres", expresó.

En tanto el vocero, Waldemar Cerrón de Perú Libre señaló que no hay argumentos para destituir al jefe de Estado. "No a la vacancia, porque no hay argumentos sólidos y condición alguna para someter a nuestro país a algunos caprichos personales".

APP VOTARÁ EN CONTRA

Eduardo Salhuana de Alianza Para el Progreso indicó que su bancada parlamentaria votará en contra de la admisión de vacancia. Sin embargo, acotó, solicitará que se investigue las reuniones que sostuvo el mandatario en su casa de Breña.

"Hemos presentado una moción para que la comisión de fiscalización tenga facultades de comisión investigadora sobre las reuniones en la vivienda de Breña del presidente Castillo",

¿QUÉ ES LA VACANCIA PRESIDENCIAL?

Es el proceso a través del cual el jefe de Estado queda privado de seguir ejerciendo su cargo.

El Congreso puede alegar una vacancia presidencial bajo estos causales:

- La muerte del presidente de la República.

- La permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.

- La aceptación de su renuncia por parte del parlamento.

- Salir del territorio nacional sin apermiso del Parlamento.

- Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117° de la Constitución.

El pedido de vacancia requiere solo la firma de 26 congresistas. Al lograr las firmas de la solicitud se continúa con la admisión del pedido y se debate en el Congreso.