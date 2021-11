Congreso: Comisión de Defensa citará a ministro del Interior por fiesta en su domicilio

El titular del Ministerio del Interior, Luis Barranzuela, deberá acudir el 3 noviembre ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República para explicar sobre la fiesta organizada en su vivienda la noche del último domingo, pese al estado de emergencia. Así lo señaló hoy el titular de este grupo, José Williams (Avanza País).

“Le llegará una invitación al ministro para que el miércoles se apersone para que nos informe a la Comisión de Defensa, sobre este hecho y otros más que no llegó a explicar porque no asistió”, aseveró. En ese sentido, el congresista adelantó que su bancada no dará la confianza si se mantiene a Barranzuela en el cargo.

“Si el ministro no va el presidente tiene que tomar acciones, esto va en deterioro notable de la situación. El Sr. Barranzuela no debe estar en el Gabinete”, sostuvo. “Hay un patrón de conducta, ha sido abogado de funcionarios de Perú Libre. Nosotros no vamos a dar la confianza con ese ministro”, acotó.

EL MINISTRO SE PRONUNCIA

El ministro Barranzuela negó que haya organizado el día de ayer una fiesta en su domicilio, tal como lo informó esta mañana Latina. “Niego tajantemente esa afirmación [de que hubo una fiesta], lo que hemos tenido es una reunión de trabajo, el Perú no puede parar, hoy vamos a seguir”, afirmó en declaraciones a la prensa.