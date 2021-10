Vocero de PL sobre Constitución: “No se puede hablar de cambios mientras no se haya abordado el tema”

Durante su debate sobre el voto de confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez, el vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, dijo que no se puede hablar de un verdadero cambio en el país sin impulsar una nueva Constitución Política mostrando su temor de que las propuestas de campaña de su partido sean olvidadas.

“No se puede hablar de cambios, de compromiso, mientras no se haya abordado un tema tan importante como el cambio de Constitución. Saludamos la presencia y el esfuerzo de la premier, hemos seguido el mensaje, ha sido con poco contenido, han estado ausentes la grandes demandadas del pueblo, cuya agenda pendiente está en el terreno de las promesas no cumplidas”, refirió.

En ese sentido, el vocero consideró al Gabinete como producto del “pragmatismo caviar” que habría llevado a cabo “pactos entre las partes”, mientras que “Perú Libre cree firmemente que el Perú vive tiempos nuevos”.