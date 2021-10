Aguinaga adelanta que Fuerza Popular no le dará el voto de confianza a premier Mirtha Vásquez

El congresista de la bancada de Fuerza Popular por la región Lambayeque, Alejandro Aguinaga adelantó que su grupo político no le dará el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por la premier Mirtha Vásquez. Así lo dio a conocer en el debate de investidura ante el Pleno del Congreso.

"No hemos escuchado nada sobre Los Dinámicos del Centro. Hemos abierto nuestras fronteras para que vayan a los países vecinos. Eso es lo que queremos escuchar, no cuatro lineamientos superficiales y deleznables, por eso no le daremos el voto de confianza", expresó el también médico de cabecera de Alberto Fujimori.

Más temprano, el legislador Nano Guerra García de la misma bancada señaló que para su grupo político el Gabinete Ministerial no existe la confianza hacia el grupo de ministros de Vásquez Chuquilín que "son cuestionados". "Este Gobierno no da esperanza de firmes cambios. Lo único que hemos visto que hay una división entre el partido oficialista y el Gobierno".