Congresista Paredes: se formará una nueva agrupación si no podemos seguir en Perú Libre

El congresista Álex Paredes (Perú Libre) dijo hoy que si la bancada oficialista decide expulsar a los que voten a favor de otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial, liderado por Mirtha Vásquez, se formará una nueva agrupación parlamentaria con los que no continúen entre sus filas.

Asimismo, recordó el comunicado de Perú Libre donde hace mención a la reestructuración de la bancada por parte de los militantes, algo que considera ha sido notificado de manera formal a los legisladores durante una reunión llevada a cabo el lunes en la tarde para dar a conocer su decisión.

“(...) Si eso se ha señalado ayer en la reunión de Perú libre, ya es obvio la decisión que nos corresponde tomar. Significa tener que conformar un nuevo grupo parlamentario”, dijo. Aseguró que no se ha tomado una decisión grupal por parte del bloque de docentes dentro de la bancada.

NO HAY DIVISIÓN EN PL

Pese a esto, señaló que no hay una división hasta el momento. “No (está partida la bancada). Nosotros no, por lo menos los docentes congresistas no. Sabemos desarrollarnos y comportarnos sabiendo bien que la gran mayoría somos invitados”, manifestó.