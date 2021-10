Congresista de Acción Popular: "Por Maraví se está generando una inestabilidad innecesaria"

El ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, Iber Maraví, respondió por casi dos horas las siete preguntas sobre sus presuntos vínculos con el terrorismo. Parlamentarios de diversas bancadas alistan moción de censura que se presentaría en las próximas horas.

El parlamentario Ilich López, de Acción Popular, indicó que ante una eventual censura contra el ministro, su bancada ha evaluado que Maraví Olarte "está generando muchos problemas respecto a la democratización que puede darse en todo este proceso político".

"Yo me he pronunciado, yo le he dicho al señor que se vaya a su casa y dé muestras de generar estabilidad en el país. Por una persona se está generando una inestabilidad innecesaria", precisó. "(...) En bloque votaremos como corresponda", acotó López.