Paredes pide traducir al quechua su mensaje sobre la comunidad LGTBI durante debate del Pleno

La congresista de la bancada de Somos Perú - Partido Morado, Susel Paredes, solicitó durante su intervención en el debate sobre el voto de confianza solicitado por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, traducir al quechua un mensaje dirigido al Gobierno a favor de la comunidad LGTBI.

Paredes abogó por los derechos de las minorías. “Lo digo fuerte para que me escuchen en Palacio y para que ustedes mis colegas también lo escuchen: reconozcamos los derechos de nosotras las personas LGTBI porque no queremos homo-lesbo-trans-difobia en una república de ciudadanos”, dijo.

Asimismo, consideró que el Gabinete no representa a la diversidad porque “no hay muchas mujeres”; además hizo un llamado al Ejecutivo para convocar a más. “No más discriminación en un país con paridad”, agregó la congresista, quien consideró que esto equivale a la abolición de la esclavitud.