Mazzetti: Hay “errores” en las infracciones constitucionales que se me imputan"

La exministra de Salud, Pilar Mazzetti, se presentó ante el Pleno del Congreso de la República para ejercer su derecho a la defensa respecto al informe final que recomienda su inhabilitación en el desempeño de cualquier cargo público durante 10 años, por el caso ‘Vacunagate’.

Aunque admitió que cometió un error al vacunarse, la extitular del Minsa cuestionó las acusaciones en su contra y aseguró que existen “errores en las infracciones constitucionales que se le imputan".

“He reconocido (mi error) primero que nadie y he pagado el precio político y he pedido disculpas, pero de ahí decir que no se protegieron los intereses nacionales y que no trabajamos al servicio de la nación hace ver que no se ha analizado los esfuerzos realizados y se ha pasado por encima de los resultados obtenidos”, concluyó.

“Rechazo completamente las acusaciones que se me hacen e independientemente de este proceso, seguiré trabajando por mi país esté donde esté porque creo en él”, refirió Mazzetti ante el Pleno.