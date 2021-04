Susel Paredes: "Perú no necesita un Parlamento que torpedee al Ejecutivo"

La virtual congresista del Partido Morado indicó que junto a su eventual bancada buscará generar consensos y evitar enfrentamiento de poderes.

La virtual congresista del Partido Morado, Susel Paredes, indicó que junto con su eventual bancada trabajará para generar consensos y evitar que el Congreso esté enfrentado con el Ejecutivo.

En declaraciones a RPP, Paredes indicó que el país no necesita obstruccionismo del Congreso con el Legislativo y tampoco que el Ejecutivo esté a la defensiva, lo que llevaría a una disolución del Parlamento.

“(Vamos a trabajar) en generar consensos, en evitar crisis, lo que pasó en el Congreso pasado es que teníamos 73 fujimoristas que se dedicaron a petardear todo lo que había delante de ellos, entonces eso no puede volver a ocurrir”, expresó.

“Perú no necesita un Parlamento que torpedee al Ejecutivo, no puede vivir amenazado por el Congreso y, por lo tanto, volver a disolver el Congreso y hacernos perder tanto tiempo a la ciudadanía peruana. Esto no puede volver a pasar”.

NUEVA CONSTITUCIÓN

Paredes señaló que ante la propuesta de una asamblea constituyente, su agrupación plantea una consulta realmente popular y no decidida solo por un grupo, por lo que impulsará una campaña informativa para que se conozca la Constitución y se decida qué hacer con ella.

“Necesitamos hacer una campaña para que la gente lea la Constitución. Si imagínate que los congresistas no leen la Constitución y les declaran inconstitucionales las leyes. Te imaginarás que otras personas que tienen otros oficios tampoco la han leído”.

“Entonces yo ahí haría una gran cruzada nacional para que todos conozcamos la Constitución y, después de eso, recién podamos decir (...) no vaya a ser que quieran hacer una asamblea constituyente para reelegirse por mil años”, acotó.