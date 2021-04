Vacunagate: Mazzetti advierte “inexactitudes” en informe final de la Comisión del Congreso

La exministra de Salud, Pilar Mazzetti, cuestionó y criticó el informe final de la comisión investigadora del Congreso por el caso de las vacunaciones irregulares en altos funcionarios del Gobierno, conocido también como 'vacunagate'.

Advirtió que no se ha tipificado con exactitud las infracciones constitucionales que les imputan ni el daño que se habría ocasionado a la población. “No se ha tipificado con exactitud las infracciones constitucionales supuestamente cometidas y el daño supuestamente ocasionado a la población al hacer uso de una vacuna que no estaba destinada a la población y en un momento en el cual ya se había consolidado la negociación de un primer millón de vacunas para nuestro personal”, manifestó ante el Pleno.

También, señaló que no hay un sentido de proporcionalidad entre el trabajo realizado en el Ministerio de Salud y la propuesta de sanción. “He pagado el precio político, he pedido disculpas, pero de ahí a decir que no se ha protegido los intereses nacionales y no se ha trabajado al servicio de la nación, hace ver que no se ha evaluado en forma integral la situación y sobre todo la magnitud de los esfuerzos realizados. Y se ha pasado por encima los resultados obtenidos”, añadió Mazzetti. Por otro lado, aseguró que los informes periodísticos presentados en los informes presentan aspectos parciales y distorsionados de la realidad.

Fuente: Canal N.