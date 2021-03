Vacunagate: Vizcarra denunció al presidente de subcomisión de Acusaciones ante Comisión de Ética

"Vizcarra debería ser el primer interesado es exponer los hechos que acontecieron realmente y no estarse escudando", respondió el congresista.

Como parte de las investigaciones por el caso conocido como 'Vacunagate', el expresidente Martín Vizcarra denunció ante la Comisión de Ética del Congreso al titular del subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa, por no respetar el debido proceso en el marco de las denuncias hechas en su contra.

En ese sentido, el parlamentario confirmó haber sido notificado sobre la denuncia en su condición de presidente de este grupo de trabajo que interpuso el candidato al Congreso por Somos Perú. Según dijo, "llama la atención" que las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete se presentaran a sus citaciones.

"El señor Vizcarra debería ser el primer interesado es exponer los hechos que acontecieron realmente y no estarse escudando, primero al querer sacar de la investigación al congresista Jim Mamani, y ahora contra mi persona con una denuncia ante la Comisión de Ética, que estoy seguro voy a salir airoso", respondió.

DENUNCIA CONTRA CARLOS PÉREZ

Martín Vizcarra denunció a Carlos Pérez ante la Comisión de Ética, entre otras razones, por no respetar el debido proceso, por no seguir los principios de igualdad, así como por no acatar el pedido para que se inhiba el congresista Jim Mamani como delegado en las acusaciones constitucionales en su contra.