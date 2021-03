Guzmán calificó de irresponsabilidad que Lescano solicite a Chile la “devolución del Huáscar”

Yhony Lescano señaló que de ser elegido presidente en las próximas elecciones generales, pedirá al Gobierno de Chile devolver el monitor Huáscar. Al respecto el candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, calificó esas declaraciones como una “irresponsabilidad” y calificó a su contendor como un “estafador”.

“En lugar de estar generando fricciones con países vecinos, (Yonhy Lescano) debe decir cuáles son sus propuestas porque hasta hoy no le he escuchado una sola propuesta viable. Todas las propuestas no se pueden ejecutar y lo que está haciendo es jugar con las emociones de la gente. Es un estafador de la desesperación de los peruanos”, dijo en declaraciones difundidas por La República.