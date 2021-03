Martín Vizcarra sobre Keiko Fujimori: “Que reclame cuando no se respete el debido proceso”

El expresidente cuestionó que la lideresa de Fuerza Popular esté en “desacuerdo” de la decisión del Poder Judicial al no permitirle viajar al interior del país

Ayer, la candidata presidencial Keiko Fujimori cuestionó la decisión del Poder Judicial donde, según dijo, no se le respetó el debido proceso, al no permitirle viajar al interior del país para su campaña electoral. Al respecto, el expresidente Martín Vizcarra consideró que la lideresa de Fuerza Popular debería reclamar “cuando no se respete” el debido proceso en su caso.

“En todo caso que [Keiko Fujimori] reclame cuando no se respete [el debido proceso de la investigación], pero yo pienso que a todos debería de respetarse. Si ella reconoce que se le ha respetado entonces no puede estar en desacuerdo en lo que es correcto”, sostuvo en diálogo con el diario ‘La República’ desde el distrito de Pachacamac.