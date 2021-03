Astete reveló que Violeta Bermúdez le sugirió no involucrar al presidente

La exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, respondió por el caso ‘Vacunagate’ ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde reveló que a presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, también sabía de su inmunización.

“Yo había tenido una reunión el día 11 de febrero con la presidenta del Consejo de Ministros que me convoca a su despacho y en la que me preguntó, de entrada, si es que yo le había avisado al presidente Sagasti antes o después de mi vacunación. Le dije de manera enfática que yo le había avisado antes”, expresó.

La excanciller añadió que precisamente fue la premier fue quien le sugirió no involucrar al presidente de la República, Francisco Sagasti, en el caso, por lo que decidió no especificar que su carta de renuncia que el jefe de Estado sabía que fue inoculada con la dosis de Sinopharm.

“Luego de escucharme, la primera ministra me sugirió no involucrar al presidente. Yo le contesto que no era mi intención hacerle daño ni al presidente de la República ni al Gobierno actual. Esas fueron las razones por las cuales solamente he respondido toda la información cuando se me ha requerido a través de los canales oficiales correspondientes y no he aceptado ninguna entrevista”, añadió.