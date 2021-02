Málaga sobre nombres repetidos en lista de vacunados: “No tengo una respuesta para ello”

Durante su presentación en la sesión virtual de la Comisión Especial Covid-19 del Congreso de la República, el doctor Germán Málaga, jefe del programa de ensayos clínicos de Sinopharm, no pudo explicar por qué hay nombres repetidos en la lista de las 487 personas que recibieron la vacuna.

“No se por qué hay nombres repetidos. Se pueden verificar fácilmente con un perito. No hemos ocultado nada. Me comprometo a revisarla y mandar la información. No tengo la respuesta para eso", sostuvo el investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Fue el congresista Ricardo Burga, de la bancada de Acción Popular, quien cuestionó que haya nombres duplicados en el padrón de beneficiados, e incluso cuestionó que el número de DNI no coincidan en varios casos con los nombres de las personas vacunadas.