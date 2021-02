Presentan denuncia constitucional contra Vizcarra por escándalo de vacunas experimentales

La congresista de la bancada de Podemos Perú, María Teresa Cabrera Vega, presentó una denuncia constitucional en contra de Martín Vizcarra Cornejo, por su presuntamente beneficiarse irregularmente en el proceso de vacunación contra el COVID-19.

La legisladora señaló que el ex jefe habría incurrido en varios delitos entre ellos colusión agravada, negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, entre otros, debido a que no habría sido parte de los 12 mil voluntarios que participaron en el ensayo clínico de Sinopharm, sino que se su vacunación habría sido un proceso irregular.

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria confirmó que ya presentó la denuncia constitucional y añadió que Martín Vizcarra no merece ser recordado como expresidente.

Cabe señalar que recientemente, el ex jefe de Estado pidió disculpas por no haber informado que había recibido la vacuna experimental, y reconoció que no sólo su esposa sino su hermano mayor también participó en los ensayos clínicos.