Elecciones 2021: Daniel Salaverry solicita al Mininter que se le retire seguridad policial

En el marco de las Elecciones Generales de abril del 2021, el candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, pidió al ministro del Interior, José Elice, que se le retire la protección policial que se le otorgó por participar como postulante al más alto cargo del Poder Ejecutivo en el proceso electoral.

“Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, manifestarle que no requiero de personal de seguridad de la PNP que me asigna como candidato presidencial”, señala en un documento. Además, indicó que los agentes del orden se deberían concentrar en afrontar la pandemia.

De otro lado, hizo un llamado a los demás aspirantes al sillón presidencial para que también hagan similar renuncia. “Basta de gollerías. Los candidatos no necesitamos seguridad. Invoco al resto de candidatos presidenciales a no distraer los recursos de la PNP en la campaña electoral”, manifestó.