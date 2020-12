Podemos Perú afirma que censura contra Mirtha Vásquez será una "posición de la bancada"

En las últimas horas la bancada de Podemos Perú (PP) anunció que presentaría una moción de censura contra la presidente del Congreso, Mirtha Vásquez, si es que respondía de manera rápida la demanda de inconstitucionalidad de la ley de la devolución de aportantes de la ONP ante el Tribunal Constitucional.

Durante la jornada de este viernes en declaraciones a Canal N, Aron Espinoza, vocero de PP, insistió en censurar a la titular de la Mesa Directiva.

“Mire va a ser la posición de la bancada (censurarla). Nosotros tenemos que defender nuestro voto, no puede ser solamente un voto para el aplauso. Tenemos que defender a los aportantes, el tema es claro”, dijo.

Pidió que no se victimice

Asimismo, exhortó a Vásquez “no victimizarse” y añadió que tienen derecho a presentar la moción en su contra.

“Este no es un chantaje, que no se victimice. No se tiene por qué victimizar. Aquí no se trata de victimizarnos sino de tomar con seriedad que hoy, ella tiene la encargatura de ser presidenta del Congreso”, señaló. (Con información de El Comercio)