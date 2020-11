Francisco Sagasti juró como presidente del Congreso tras ganar elección de Mesa Directiva

Francisco Sagasti juró este lunes “por nuestro país, por la juventud y un mejor futuro para todos los peruanos” al cargo de presidente del Congreso de la República. Con amplia mayoría (97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones), el legislador del Partido Morado ganó la elección a la Mesa Directiva.

También tomaron juramento los congresistas Mirtha Vásquez (Frente Amplio), Luis Roel (Acción Popular) y Matilde Fernández (Somos Perú), en la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente. En su primer mensaje, Sagasti pidió confianza y aseguró que cumplirán sus promesas.

“Quisiera empezar diciendo que hoy no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en las protestas expresando su punto de vista. No podemos volverlos a la vida pero si desde el Congreso y el Ejecutivo podemos tomar las acciones para que esto no vuelva a suceder”, exclamó.

Marco legal

De otro lado, el congresista del Partido Morado indicó que se tiene la tarea de perfeccionar el marco legal, con la finalidad de que las protestas pacíficas puedan desarrollarse y así prevenir posibles actos de violencia. Asimismo, se refirió a los detenidos y desaparecidos durante las manifestaciones.