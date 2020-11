José Vega sobre lista con votantes pro vacancia: “todos tenemos derecho a proponer listas”

José Vega, parlamentario de UPP, presentó al Oficial Mayor del Congreso una segunda lista a la Mesa Directiva integrada por parlamentarios que votaron a favor de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

“Esta es una propuesta multipartidaria que representa que todas las bancadas tenemos derecho a proponer listas. Es una propuesta que garantiza elecciones libres”, manifestó José Vega. La segunda lista presentada para la Mesa Directiva integra a María Teresa Cabrera Vega (PP), Leslie lazo (AP), Mariano Yupanqui (ex SP) y Yessica Apaza (UPP).

Cabe recordar que la parlamentaria María Teresa Cabrera tuvo adjetivos contra las manifestaciones nacionales: "¿Qué les parece? La gentita que ha hecho esto, ¿quieren al Perú?, no lo quieren o quieren seguir viviendo en una mamadera. Finalmente, quiero rechazar estas acciones violentas [destrozo de un cajero automático, entre otros] fomentadas por políticos que no entienden las formas democráticas, no respetan a las instituciones y que solo creen en la democracia cuando todo sale a favor de ellos y sobre todo tendrían una ganancia, ¿no?, obviamente, no lo hacen gratis".