Congresista Hans Troyes confirmó que hubo presión para votar a favor de la vacancia

El congresista de Acción Popular, Hans Troyes, reveló a la prensa que hubo presión del congresista Ricardo Burga para que los legisladores voten a favor de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

“El congresista [Ricardo] Burga ha querido presionar para votar a favor de la vacancia, caso contrario no iban a firmar nuestros proyectos de ley”, dijo el parlamentario a la prensa.

Más adelante, se refirió al nuevo gabinete de Flores-Aráoz. “Este gabinete no es de ancha base como se dijo en el discurso de la presidencia, por lo que este gabinete no me representa y no tendrá mi voto de confianza”, sentenció.

PRESIÓN POR LA VACANCIA

Según un informe del medio IDL-Reporteros, sí hubo arreglos bajo la mesa para que la mayoría de congresistas voten a favor de la vacancia. Tras el discurso del entonces presidente Vizcarra, se dio un receso (cuarto intermedio). Sería en ese momento cuando se realizaron las conversaciones, de acuerdo a lo que confirmó Hans Troyes.

“El proceso de negociación fue en el cuarto intermedio. (…) Para que se dieran cambios hubo un proceso de repartija. (A los que no quisieron plegarse) nos dijeron que no nos iban a firmar proyectos. (…) Me refiero a los proyectos de ley. Yo he presentado 13 proyectos que están en curso. (La presión) fue (de) Burga. Esto se dio en una reunión en bancada el sábado en el Congreso. (…) Dijeron que no iban a dar trámite a los proyectos si no votábamos a favor. Manifesté mi punto de vista en contra de la vacancia”, explicó a la periodista Romina Mella, informó el diario La República.