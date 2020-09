Fuerza Popular: No compartimos expresiones de Martha Chávez sobre Zeballos

El partido de Fuerza Popular emitió un pronunciamiento sobre las expresiones de la congresista Martha Chávez sobre la designación del expremier Vicente Zeballos como embajador ante la OEA, las cuáles fueron duramente cuestionadas y calificadas como racistas.

“Independiente de nuestra discrepancia con la designación de Zeballos, Fuerza Popular no comparte las expresiones de la congresista Martha Chávez que están siendo interpretadas como racistas o discriminatorias”, señaló el partido naranja que además agregó que esperarán a que la parlamentaria de las explicaciones del caso.

Como se recuerda, la parlamentaria dijo durante la sesión de la Comisión de Constitución que el ex jefe del Gabinete Ministerial debió ser designado como embajador de Bolivia por sus rasgos andinos.

“Quizá debió ir a Bolivia. Como moqueguano y como persona de rasgos andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia”, señaló la legisladora.

MARTHA CHÁVEZ RESPONDE:

Tras el pronunciamiento de Fuerza Popular, Chávez Cossio respondió a la misma publicación efectuada por su partido señalando que no debe dar ninguna explicación al respecto:

“Yo no soy responsable de las ‘interpretaciones’ que los enemigos del fujimorismo puedan hacer sobre mis expresiones. Si a estas alturas yo debo explicarles a ustedes que no soy racista ni discriminadora, es que no me llegaron a conocer ni me interesa que lo hagan”, refirió.