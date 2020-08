[VIDEO] Congresista de Fuerza Popular deja prendido micrófono: "No sé ni lo que voto"

El último jueves, durante la sesión virtual de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, se registró un incidente con uno de sus integrantes durante la votación para decidir la invitación o no de los miembros del Consejo Nacional de Educación.

Este hecho sucedió cuando se solicitó su posición al congresista José Luis Ancalle Gutiérrez del Frente Amplio.

Tras emitir su voto, se escuchó que un legislador -que dejó su micrófono abierto- dijo entre risas: “Yo soy congresista, pero no sé ni lo que voto”.

El legislador Gilbert Alonzo de (Fuerza Popular) reconoció a un medio local, ser el autor de la lamentable frase durante votación en la Comisión de Educación.

"Di mi voto a favor y tuve un lapsus, una broma que tuve con los chicos de mi despacho. Y bueno es eso, básicamente, yo he estado haciendo las aclaraciones correspondientes, no me puede crucificar ni lapidar por un lapsus. Estamos haciendo cosas importantes, los congresistas de Fuerza Popular en favor de Ica y del país”, declaró a El Comercio.