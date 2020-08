Congreso debate hoy retiro de fondos de la ONP

El pleno del Congreso debatirá este viernes el retiro de fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), dictamen que ya cuenta con la aprobación de las comisiones de Economía; Defensa del Consumidor, así como de Presupuesto y Cuenta General de la República del Legislativo.

En la actualidad, el Sistema Nacional de Pensiones otorga una pensión solo a los afiliados jubilados que aportaron durante 20 años, por lo que la iniciativa legislativa permite la devolución del total de aportes para un grupo, una pensión por cesantía, además de un bono de S/ 4.300 para los afiliados activos.

GOBIERNO PLANTEA ALTERNATIVAS

La ministra de Economía, María Antonieta, ha señalado en varias ocasiones que no es posible “devolver plata que no existe” debido a que los aportes de los afiliados sirven para pagar a los actuales pensionistas jubilados, es decir, no hay un fondo del cual se pueda sacar el dinero.

Por su parte el Premier Walter Martos también confirmó que que en caso el Legislativo decidiera aprobar el proyecto por insistencia, el Gobierno presentaría una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC).

El Ejecutivo planteó durante las reuniones del Pacto Perú, una propuesta alterna a la iniciativa del Congreso, la misma que plantea entregar bonos de entre S/ 250 y S/ 1000 a los jubilados y afiliados.