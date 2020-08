Absalón Montoya: congresista de Frente Amplio da positivo a COVID-19

Un nuevo caso de coronavirus en el Congreso. El Parlamentario de la bancada Frente Amplio, Absalón Montoya, informó este martes al Pleno del Congreso que dio positivo en la prueba del COVID-19.

“Hoy me he convertido en un número. Con este resultado estoy contribuyendo a las estadísticas del Ministerio de Salud. No sé si el camino que seguiré será una exitosa recuperación o el que me acerque al lecho de muerte. Esa es nuestra realidad”, dijo.

El legislador participa de manera remota en la sesión plenaria donde se evalúa otorgar o no el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Walter Martos tras su exposición ante el Parlamento.

Durante su participación, cuestionó las acciones del Gobierno frente a la falta de oxígeno y atención a personas con covid-19. Cabe resaltar, que Montoya Guivin es representante del Frente Amplio por la región Amazonas.