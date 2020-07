Somos Perú pide a Cateriano especial atención a sector educativo, salud, seguridad ciudadana y agrario

La bancada Somos Perú, ha puesto condiciones para otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Pedro Cateriano y le exige un compromiso para atender con prioridad los sectores educación, salud, seguridad ciudadana y la promoción del sector agrario.

El premier señaló en declaraciones a la prensa que su gestión se enfocará en reactivar la economía, enfrentar la pandemia y garantizar elecciones generales libres para 2021.

Ante ello, el vocero de la bancada, Rennan Espinoza calificó de insuficientes y pocas ambiciosas" las propuestas del presidente del Consejo de Ministros.

“La seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana y la educación son tres temas que deben trabajarse con bastante prioridad, pero cuando no se le dan la preponderancia política esto no camina como debería, muchos agricultores han tenido problemas económicos y no saben cómo se recuperarán”, manifestó el congresista a Perú 21.

Espinoza dijo que debe priorizar los comicios del próximo año "no es urgente" y por ello demandó al primer ministro a modificar su hoja de ruta pensando en su presentación ante el Congreso.

“Esto no es un tema cerrado, le podemos dar el voto de confianza pero también es probable que no, esperamos una reconsideración de su parte para evaluar”, comentó.