Cuñado de Martín Vizcarra asegura que nada le impide contratar con el Estado

Fredy Herrera Begazo, cuñado del presidente Martín Vizcarra, se presentó este viernes ante la Comisión de Fiscalización donde señaló que no tienen ningún impedimento para contratar con el Estado, y que no conversó con el mandatario sobre sus consultorías.

“Mi persona consultó con especialistas en la parte legal que señalaron que no tenía ningún impedimento para contratar puesto que mi participación con la entidad tiene como génesis el año 2015 cuando no existía asomo de injerencia política”, declaró el esposo de Doris Vizcarra Cornejo ante los miembros de la comisión.

Agregó que sus órdenes de servicios estuvieron amparados por el artículo 5 de la Ley de Contrataciones con el Estado, Ley 30225. “Mi persona realizó las respectivas averiguaciones con un staff de abogados, manifestaron que por ser de manera personalísima y contínua en el tiempo fue viable su realización”, explicó.

Herrera Begazo añadió que el jefe de Estado no tenía conocimiento sobre sus acuerdos contractuales con el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), adscrito al Ministerio de Agricultura entre el 2015 y 2019, y que tampoco informó a esta entidad sobre su relación familiar con el mandatario, debido a que no le correspondía hacerlo.

“Yo estaba excluido de la ley, no tendría impedimento, y sobre el particular no lo he conversado (con Martín Vizcarra). Me he visto con él muy escasas veces, entiendo que tiene una labor muy recargada”, sostuvo.