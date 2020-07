Zeballos cuestiona mociones de interpelación: Motivación es escasamente constructiva

El premier Vicente Zeballos, se pronunció sobre los dos nuevos pedidos de interpelación en contra de los integrantes del Gabinete Ministerial y consideró que las motivaciones de las bancadas que presentaron dichas mociones tienen una “marcada oposición escasamente constructiva”.

“Yo he revisado las seis interpelaciones y son coincidentes cuatro fuerzas políticas que las proponen: Podemos Perú, Unión por el Perú, Frente Amplio y la bancada fujimorista. Desde un primer momento tienen una marcada oposición y no es que estemos en desacuerdo con la función opositora […] porque nos permite visualizar problemas que de repente no estamos alcanzando a identificar o nos permite corregir lineamientos o políticas públicas que estamos impulsando como gobierno, pero, en este caso, hacer oposición por oposición, escasamente constructiva, ¿eso es generar un espacio de entendimiento, de fortalecer nuestra democracia, de darnos una mejor institucionalidad?”, criticó Zeballos en RPP.

Agregó que hay un sector político que no entiende la dimensión del problema que el país afronta por la emergencia sanitaria de la COVID-19, y que sería importante que el Legislativo se enfocara en consolidar una estrategia para detener el avance del nuevo coronavirus en el país como parte de su agenda.

“Cuán importante sería que el Parlamento tenga una agenda propia, obviamente es un órgano autónomo, que esté direccionada a consolidar a reforzar lo que significa una estrategia país para la contención de la expansión de esta pandemia. Sin embargo, el comportamiento tiene otra dirección”, sostuvo.