Richard Swing: "Fui requerido para potenciar los espacios culturales de la sede del Ministerio de Cultura"

Durante su manifestación en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el cantautor Ricardo Cisneros o más conocido como ‘Richard Swing’, aseguró que trabajar en el Ministerio de Cultura le bastó su experiencia musical.

“Fui requerido para potenciar los espacios culturales de la sede del Ministerio de Cultura, y para eso se necesitaba experiencia en producción de eventos (…). Hice un trabajo de investigación para potenciar el Auditorio Los Incas y todos los espacios menores que estaban mal implementados”, detalló.

Además en otro momento, Cisneros dejó en claro que su contrato no fue bajo modalidad CAS y que en ningún momento ocupó un cargo público. Por esa razón, no requería tener un grado académico.

“¿He trabajando en la producción del Grammy Latino y no voy a poder trabajar en una sede social de un ministerio? Por su puesto que sí y todo lo que he trabajado lo he desarrollado con pasión. Me mandaron un trabajo de investigación totalmente artístico”, manifestó.

Finalmente el cantautor desestimó cualquier vínculo con el presidente de la República, Martín Vizcarra y que nadie lo recomendó para ingresar a esta sede ministerial.