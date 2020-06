Martha Chávez dejaría Comisión de Constitución de proceder acuerdo del Consejo Directivo

La congresista Martha Chávez, pedirá retirarse de la Comisión de Constitución si procede el acuerdo del Consejo Directivo del Parlamento que deriva la revisión de los decretos de urgencia emitidos en el interregno parlamentario, a las comisiones ordinarias.

“Yo no me quiero prestar y simplemente le digo, hoy mismo voy a pedir a mi bancada que me retire de la Comisión de Constitución”, afirmó. Incluso propuso desactivar dicho grupo de trabajo porque su función no tendría sentido.

“Si la propia Comisión de Constitución se va a dejar arrastrar a lo que decida algún asesor de la presidencia del Congreso, no tiene sentido nuestro trabajo aquí” “Yo propongo que entonces se desactive la Comisión de Constitución, me parece una vergüenza, por no llamarlo otra cosa”, agregó.

En otro momento, la parlamentaria sugirió que el presidente Martín Vizcarra influyó en la indicación del Consejo Directivo. Ante ello, advirtió que el Congreso estaría renunciando a su naturaleza.