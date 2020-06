Enrique Fernández: congresista de Frente Amplio dio positivo al coronavirus

Un nuevo caso de coronavirus en el Congreso. El Parlamentario de la bancada de Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, informó este domingo que dio positivo en la prueba de COVID-19​.

El legislador de 77 años de edad confirmó la noticia a través de un medio local e informó que su estado de salud es estable. Asimismo, indicó que se encuentra internado en la clínica Ricardo Palma.

.“Sencillamente ha sido el resultado de estar precavido en todo lo que podía. Me he estado cuidando bastante, he estado en cuarentena, pero las cosas están tan preocupantes que muy pocos la podemos librar”, señaló.

Fernández Chacón informó que recibió los cuidados de su hijo quien es médico de profesión. Cabe resaltar, que este caso de contagio se suma al de los 11 legisladores que contrajeron el virus.